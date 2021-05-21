Молния: «Я приняла решение о снятии своей кандидатуры с праймериз» - Роза Чемерис

Такое заявление она сделала сегодня, 21 мая, после целой серии скандальных инцидентов, вызванных попытками ограничить её политическую активность.
Участник праймериз «Единой России», депутат владивостокской городской Думы Роза Чемерис объявила о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования. Политик назвала это решение абсолютно осознанным.
«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз. За последние несколько недель нам пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, нам не давали возможности донести наши призывы, блокируя изготовление баннеров, нас не слышали, все наши обращения оставались без ответа. Однако последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду – людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Как известно, накануне на наш агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение», - заявила Роза Чемерис.
Она сообщила также, что приняла это решение, руководствуясь ответственностью за каждого из членов своей команды. Роза Чемерис подчеркнула, что цена победы на праймериз не должна быть настолько высока, чтобы ставить под угрозу здоровье тех, кто её поддерживает.
«Те негодяи, которые это устроили, не остановятся ни перед чем. Сегодня ночью они облили краской мои баннеры, на территориях районов и городов идёт повсеместная скупка голосов, бюджетников заставляют голосовать за конкретного человека – всё это не про меня и не про новую политику. Самое страшное – что всё это делается при попустительстве руководства партии и региональных властей», - отметила Роза Чемерис.
Вместе с тем депутат не намерена опускать руки и уходить из политики. Она поблагодарила всех своих сторонников и членов своей команды и пообещала продолжать начатую на округе работу.
«Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», - уверена политик.