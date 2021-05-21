Сергей Гребенюк: Роза Чемерис представляет особый интерес для других партий

«Исходя из риторики госпожи Чемерис, вероятно, что её дальнейший политический путь будет связан уже с другой партией. Пожалуй, это самый очевидный и прогнозируемый сценарий в данной ситуации. Даже несмотря на административное противодействие, ей удалось эффективно использовать ситуацию с предварительным голосованием как точку входа в свою собственную избирательную кампанию. Предполагаю, что если на счёт её персоны не выставят жестких блоков, то за счёт хорошей узнаваемости и сформированного образа жертвы административного произвола, она будет представлять большой интерес для других партий, намеренных выдвигать по Приморью кандидатов в ГД РФ», - сообщил политолог Сергей Гребенюк.