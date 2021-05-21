Роза Чемерис снимается с праймериз в знак протеста против административного давления

«Я благодарна всем вам за тот яркий месяц работы на округе. Мы вдохнули жизнь в политический процесс и показали людям, как могут выглядеть настоящие выборы. Спасибо каждому из вас за поддержку, за вашу веру, за ваши искренние эмоции. Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами. Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», — заявила участница праймериз Роза Чемерис.