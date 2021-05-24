Навес в «Терминале Астафьева»: готова основа первого блока

«Тем самым был сформирован каркас первого блока навеса, на который строители продолжат монтировать фермы - элементы самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Важно отметить сложную и ювелирную работу монтажников: установить металлоконструкции высотой 21 метр и длиной 30 метров точно в отверстия на капителях и соединяющем их ключе-кондукторе. Здесь работают профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края», - добавил Виктор Панов.