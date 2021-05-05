«Терминал Астафьева» завершил очередной этап работ по возведению защитного навеса

«Терминал Астафьева» завершил очередной этап работ по возведению защитного навеса
«Терминал Астафьева» завершил очередной этап работ по возведению защитного навеса
Сегодня, 12:22ПолитикаФото: «Терминал Астафьева»
Завершён очередной важный этап работы по возведению навеса для защиты от угольной пыли в «Терминале Астафьева». Строители уже установили ключ-кондуктор на центральной вспомогательной башне. Уже в скором времени специалисты приступят к установке элементов самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта.

Ключ-кондуктор — это центральная деталь всей конструкции. Она необходима для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса.

«Ключ смонтирован на высоте 35 метров. Именно к нему будем присоединять первую балку-колонну, затем на неё – фермы навеса. Собранные из сотен металлоконструкций, они уже перевезены на производственную площадку и готовы к монтажу», - сказал главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов.

Легкая сталеалюминевая крыша подобно шатру накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале.

«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и собирается на сборочной площадке в Находке. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия без остановки производства», - рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.

Цель работ — полный переход «Терминала Астафьева» на экологически чистую перевалку. Строительство навеса — это уже четвёртый этап программы. Проект реализуется под контролем всероссийских общественных экологических организаций. В январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева». Там они лично убедились в том, что, помимо строящегося навеса, здесь уже эффективно работают другие технологии, направленные на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки – подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.

По мнению экспертов-экологов, программа модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, – эффективна и служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

Сюжеты:
Приморский край
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