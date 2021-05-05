«Терминал Астафьева» завершил очередной этап работ по возведению защитного навеса

Завершён очередной важный этап работы по возведению навеса для защиты от угольной пыли в «Терминале Астафьева». Строители уже установили ключ-кондуктор на центральной вспомогательной башне. Уже в скором времени специалисты приступят к установке элементов самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта.

Ключ-кондуктор — это центральная деталь всей конструкции. Она необходима для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса. «Ключ смонтирован на высоте 35 метров. Именно к нему будем присоединять первую балку-колонну, затем на неё – фермы навеса. Собранные из сотен металлоконструкций, они уже перевезены на производственную площадку и готовы к монтажу», - сказал главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов. Легкая сталеалюминевая крыша подобно шатру накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале. «Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и собирается на сборочной площадке в Находке. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия без остановки производства», - рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов. Цель работ — полный переход «Терминала Астафьева» на экологически чистую перевалку. Строительство навеса — это уже четвёртый этап программы. Проект реализуется под контролем всероссийских общественных экологических организаций. В январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева». Там они лично убедились в том, что, помимо строящегося навеса, здесь уже эффективно работают другие технологии, направленные на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки – подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства. По мнению экспертов-экологов, программа модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, – эффективна и служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

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