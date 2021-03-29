«Терминал Астафьева» совсем скоро приступит к монтажу уникального навеса

Именно с помощью этой башни будут монтировать конструкции уникального навеса. Легкая сталеалюминевая крыша словно шатер накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале. Строго по графику строители собрали и первую балку-колонну, к которой будут крепить следующие элементы навеса.
«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу „Терминала Астафьева“. Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке — монтаж объемного „шатра“ из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия», — рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.
Строительство навеса над зоной выгрузки — это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Для вынесения независимой экспертной оценки уже сделанного, портовики пригласили представителей всероссийских общественных экологических организаций.
Еще в январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева», чтобы убедиться — помимо строительства навеса, здесь уже эффективно работают на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки — подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.
«Когда организация представляет нам программу собственного производства, это не мы лезем к ним. Они предоставляют программу модернизации, а мы говорим: если вы в 2022 или 2023 году решили построить крышу над терминалом — ответьте за свои слова. И вот это задача декларации: проверка и публичность озвученных предприятием мероприятий», — подчеркнул председатель ООО «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
Эксперты признают: экологическая программа модернизации «Терминала Астафьева» для перехода на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, — эффективна. И служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.