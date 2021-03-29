«Терминал Астафьева» совсем скоро приступит к монтажу уникального навеса

«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу „Терминала Астафьева“. Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке — монтаж объемного „шатра“ из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия», — рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.