«Терминал Астафьева» совсем скоро приступит к монтажу уникального навеса

«Терминал Астафьева» совсем скоро приступит к монтажу уникального навеса

Сегодня, 14:38ОбществоФото: Предоставлено "Терминал Астафьева"
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса завершили возведение центральной вспомогательной башни. Её высота составляет 33,5 метра. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

Именно с помощью этой башни будут монтировать конструкции уникального навеса. Легкая сталеалюминевая крыша словно шатер накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале. Строго по графику строители собрали и первую балку-колонну, к которой будут крепить следующие элементы навеса.

«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу „Терминала Астафьева“. Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке — монтаж объемного „шатра“ из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия», — рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.

Фото:«Терминал Астафьева»

Строительство навеса над зоной выгрузки — это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Для вынесения независимой экспертной оценки уже сделанного, портовики пригласили представителей всероссийских общественных экологических организаций.

Еще в январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева», чтобы убедиться — помимо строительства навеса, здесь уже эффективно работают на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки — подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.

«Когда организация представляет нам программу собственного производства, это не мы лезем к ним. Они предоставляют программу модернизации, а мы говорим: если вы в 2022 или 2023 году решили построить крышу над терминалом — ответьте за свои слова. И вот это задача декларации: проверка и публичность озвученных предприятием мероприятий», — подчеркнул председатель ООО «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Фото:«Терминал Астафьева»

Эксперты признают: экологическая программа модернизации «Терминала Астафьева» для перехода на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, — эффективна. И служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

Сюжеты:
Приморский край
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