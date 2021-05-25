Дмитрий Новиков вновь подтвердил статус самого эффективного депутата

Дмитрий Новиков стал самым эффективным депутатом Законодательного Собрания Приморского края. В рейтинге, составленном экспертами консалтингового центра Expert Group, он третий год подряд занимает первую строчку.
Аналитики Expert Group оценивали депутатов по нескольких критериям: их активность на заседаниях и законотворческая деятельность, регулярность встреч с населением и наличие приёмных, освещение их деятельности в СМИ и соцсетях, способность влиять на региональные политические процессы. Дмитрию Новикову удалось набрать максимальные баллы по каждому из этих критериев.
Работа с населением и законотворческая деятельность
Дмитрий Новиков вошёл в число депутатов, наиболее активно ведущих законотворческую деятельность. Он ответственно подходит к проведению заседаний возглавляемого им комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. Законы о бесплатном питании для школьников и запрете оборота среди подростков курительных смесей (снюсов) были приняты при участии Новикова.
Ожидаемо, что депутат — в числе самых медиаактивных парламентариев. Помимо того, что он ведёт программу «Сталкер» на «ОТВ-Прим», Новиков также часто появляется на страницах печатных или электронных изданий как герой сюжетов о благоустройстве Владивостока, о борьбе с нерадивыми управляющими компаниями. Парламентарий и его команда активно ведут социальные сети. Помимо применения стандартных инструментов, он общается с подписчиками в формате прямых эфиров.
«Подобная политика хорошо укладывается в стратегию „новой искренности“, которой придерживается и губернатор. Таким образом Новиков — тот самый депутат нового типа, который в состоянии качественно взаимодействовать с населением» — подчеркнул политолог Андрей Кудисов.
Политологи также достаточно высоко оценили способность Дмитрия Новикова влиять на региональные политические процессы.
«Новиков смог наладить коммуникацию с региональными элитами, оставаясь при этом на хорошем счету у краевых властей, что позволило ему не только выдвинуться на праймериз, но и получить возможность реально решать проблемы жителей своего округа», — отметил Андрей Кудисов.
Также эксперты посчитали эффективной работу Новикова на округе. Как депутат-одномандатник он представляет интересы жителей части Первомайского и Ленинского районов. Помимо регулярных встреч, любой желающий может обратиться в приёмную парламентария и оставить там обращение, рассказать о проблеме.
Сам депутат подчеркнул, что высокая позиция в рейтинге для него не являлась целью.
«Я работаю депутатом Законодательного Собрания с 2011 года. И с самых первых лет я делал акцент на тесном взаимодействии с жителями моего округа — проводил встречи, общался с ними в соцсетях, принимал обращения. Безусловно, мне приятно видеть высокую оценку от экспертного сообщества. Но важнее всего для меня благополучие жителей вверенной мне территории. Каждая решённая проблема — это маленькая победа и для меня, и для моих избирателей», — сказал Дмитрий Новиков.
За последние пять лет депутат и его команда отработали около четырёх тысяч обращений по самым разным темам: разбитые дороги, точечная застройка, неудовлетворительная работа «управляек», некачественное благоустройство придомовых и городских территорий. Большая часть из них решается в позитивном ключе. С какими-то вопросами удаётся разобраться благодаря депутатским запросам и привлечению представителей органов исполнительной власти, какие-то требуют освещения в СМИ. Во втором случае сюжет о проблеме выходит в эфире программы «Сталкер», что позволяет привлечь к ней дополнительное внимание и ускорить процесс её разрешения.
Обратиться к депутату за решением той или иной проблемы могут не только жители Первомайского района, но и все приморцы. С 2017 года по инициативе Дмитрия Новикова действует интернет-портал «ЗаДело.РФ», который уже давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент для решения проблем на местах. Большая часть поступающих жалоб решается благодаря оперативному вмешательству Дмитрия Новикова и его команды.
«Ключевой акцент в своей депутатской работе я делаю на потребностях горожан. Каждый мой день — это решение тех или иных проблем, я постоянно на связи с Государственной жилищной инспекцией по вопросам работы управляющих компаний, с профильными чиновниками краевого правительства и городской администрации», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Текущая работа
Сегодня в повестке депутата — борьба с недобросовестными управляющими компаниями, благоустройство Владивостока. В планах — реализация других проектов совместно с новым главой города Константином Шестаковым.
«Уже этим летом мы с командой приступим к разработке концепции развития микрорайонов Владивостока. Начнём с моего избирательного округа, с Первомайского района. Работа будет вестись совместно с жителями „Первомайки“. Вместе с вами мы начнём создавать облик нового Владивостока, города, который будет удобен всем», — сказал Дмитрий Новиков.
Параллельно он продолжает проводить регулярные встречи с жителями Первомайского района. Каждая из них заканчивается принятием действенных решений, которые позволят сделать жизнь на территории лучше.
«На встречи всегда приглашаю представителей управляющих компаний, так как основной перечень проблем связан с обслуживанием домов. Также при необходимости я приглашаю сотрудников ГЖИ и представителей администрации города. В таком составе проблемы удается решать значительно эффективнее. Мой основной принцип в работе — от слов к действиям! И чтобы всё не превращалось в „поговорили и разошлись“, мои помощники составляют протокол встречи, а потом дотошно работают по каждому пункту с управляющими компаниями и органами исполнительной власти», — сказал Дмитрий Новиков.
Отметим, рейтинг эффективности депутатов Законодательного Собрания Приморья подготовлен при участии региональных политологов и журналистов. Выпуск финального исследования позволил зафиксировать показатели эффективности депутатского корпуса в преддверие электорального цикла 2021 года в Приморском крае.
Анна САТИМОВА.