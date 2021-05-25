Дмитрий Новиков вновь подтвердил статус самого эффективного депутата

«Я работаю депутатом Законодательного Собрания с 2011 года. И с самых первых лет я делал акцент на тесном взаимодействии с жителями моего округа — проводил встречи, общался с ними в соцсетях, принимал обращения. Безусловно, мне приятно видеть высокую оценку от экспертного сообщества. Но важнее всего для меня благополучие жителей вверенной мне территории. Каждая решённая проблема — это маленькая победа и для меня, и для моих избирателей», — сказал Дмитрий Новиков.