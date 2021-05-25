Голос в никуда: на праймериз ЕР голосуют за несуществующих кандидатов

«Конечно, это все вносит путаницу в ряды избирателей и вводит их в заблуждение. Потому что, заходя на сайт предварительного голосования, голосуя за Розу Чемерис люди не понимают, что их голос фактически пропадает. Это не идет на пользу предварительному голосованию и является еще одним элементом дискредитации этого института», — рассказал Вячеслав Беляков.