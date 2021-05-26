Нелегальным уличным торговцам во Владивостоке грозят штрафы

Кроме того, к административной ответственности также могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.