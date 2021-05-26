Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке

Новые мобильные пункты вакцинации открыли в торговом центре «Центральный» на улице Светланской, 29, в супермаркете «Реми» на улице Бородинской, 14 и в торговом центре «Дружба» на улице Русская, 2б. Они определены приказом министерства здравоохранения Приморского края и организованы с соблюдением необходимого температурного режима по хранению вакцины.
Пункты вакцинации от COVID-19 во Владивостоке:
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1.
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КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»
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пр-т Океанский, 35
ул. Котельникова, 10
о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 1.88
ул. Семёновская, д. 15 (мобильной пункт в здании ТЦ «Клевер Хаус»)
ул. Светланская, д. 22 (мобильной пункт в здании Правительства Приморского края)
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1
2
3
4
5
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2.
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КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»
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ул. Луговая, 55
ул. Светланская, 29 (мобильный пункт в ТЦ «Центральный»)
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7
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3.
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КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»
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ул. Давыдова, 3
ул. Русская, 2б (мобильный пункт в ТЦ «Дружба»)
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9
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4.
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КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»
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ул. Черёмуховая, 32
ул. Борисенко, 29
ул. Борисенко, д. 102 (МФЦ)
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11
12
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5.
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КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»
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ул. Адмирала Горшкова, 3
ул. Гамарника, 21 («Госпиталь ветеранов войн»)
ул. Бородинская, д. 14 (мобильный пункт в супермаркет «Реми»)
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13
14
15
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6.
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Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская больница № 3»
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ул. Энгельса, д. 3 п. Трудовое
ул. Первая, д. 4, ст. Океанская
ул. Лермонтова, д. 77б (мобильной пункт в здании ТЦ «Андромеда»)
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16
17
18
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7.
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Поликлиническое отделение
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
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ул. Интернациональная, 56
ул. Калинина, д. 8 (мобильный пункт в здании ТЦ «Калина Молл»)
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19
20
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8.
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ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивосток
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ул. 2-я Круговая, 10 (поликлиника)
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21
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9.
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АНО Региональный Медицинский центр «Лотос»
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ул. Гоголя, 41 (ВГУЭС)
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22
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10.
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ФГБУЗ «МО ДВОРАН»
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ул. Кирова, 95
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23
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11.
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ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по ПК» (для прикреплённых граждан)
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ул. Октябрьская, 10
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25
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12.
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Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»
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ул. Воропаева, д. 5
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25