Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке

Новые мобильные пункты вакцинации открыли в торговом центре «Центральный» на улице Светланской, 29, в супермаркете «Реми» на улице Бородинской, 14 и в торговом центре «Дружба» на улице Русская, 2б. Они определены приказом министерства здравоохранения Приморского края и организованы с соблюдением необходимого температурного режима по хранению вакцины.