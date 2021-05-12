«В инструкциях к отечественным вакцинам нет противопоказания для тех, кто переболел. Конечно, вакцинация рекомендована людям, которые не болели и не имеют антител. Однако есть определенная категория людей, у которых антитела вырабатываются неактивно — это люди старшего возраста, люди, употребляющие алкоголь, находящиеся в стрессе, принимающие антибиотики», — прокомментировала заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.