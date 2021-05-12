Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, никакие дополнительные тесты перед вакцинацией не требуются. Необходимости в обязательном проведении теста на антитела также нет.
«В инструкциях к отечественным вакцинам нет противопоказания для тех, кто переболел. Конечно, вакцинация рекомендована людям, которые не болели и не имеют антител. Однако есть определенная категория людей, у которых антитела вырабатываются неактивно — это люди старшего возраста, люди, употребляющие алкоголь, находящиеся в стрессе, принимающие антибиотики», — прокомментировала заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
Также медики призывают вакцинироваться тех, кто переболел, в том случае если их профессия или образ жизни связан с большим контактом людей, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.