Пять социальных предприятий Приморья получили субсидии на оказание услуг

На сегодняшний день в Приморском крае, кроме государственных социально-реабилитационных центров, стационаров для престарелых, а также Приморского центра соцобслуживания населения, социальные услуги гражданам предоставляют девять организаций — две из них оказывают помощь женщинам в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам. Среди них — Приморская общественная организация социальной поддержки населения «Живая надежда».