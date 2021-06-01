Газификация и налоги: НЗМУ назван центром экономического роста Приморья

«Цифры, озвученные на совещании, – это прямые налоговые отчисления. Реальные финансовые поступления в экономику города и края начались уже с момента старта проектно-изыскательских работ. Практически все работы были выполнены находкинскими компаниями. Общая сумма, оплаченная НЗМУ по прямым договорам предприятиям Находки, уже более 880 млн руб. А это не только крупные предприятия, такие как ОАО «Комплекс», но и большое количество маленьких предприятий и индивидуальных предпринимателей. Количество заключенных контрактов увеличивается из месяца в месяц, так же как и прямые вложения в экономику региона, а это и новые рабочие места, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, так называемый мультипликативный эффект, который с началом строительства НЗМУ и после ввода его в эксплуатацию станет в разы ощутимей для экономики региона», - рассказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.