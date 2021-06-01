Приморцам предлагают более 60 тысяч рабочих мест для трудоустройства

В 2021 году банк вакансий Приморского края пополнился 30 тысячами вакансий. Большинство из них — рабочие специальности — потребность в них остаётся самой высокой. В правительстве региона рассказали, что некоторые профессии соискатели могут бесплатно по направлению от центра занятости.

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