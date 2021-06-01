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Приморцам предлагают более 60 тысяч рабочих мест для трудоустройства

1 июня 2021, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году банк вакансий Приморского края пополнился 30 тысячами вакансий. Большинство из них — рабочие специальности — потребность в них остаётся самой высокой. В правительстве региона рассказали, что некоторые профессии соискатели могут бесплатно по направлению от центра занятости.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что большая часть свободных мест, о которых заявили работодатели, по-прежнему предусмотрена для специалистов рабочих профессий.

«На долю этих специальностей сейчас приходится более 70% всех предложений рынка труда региона», — отметили в министерстве.

Специалисты напомнили, что, если самостоятельный поиск работы затягивается, есть смысл обратиться в службу занятости Приморья. Сотрудники центра предлагают разные формы трудоустройства, в числе которых — участие в общественных и временных работах.

Для находящихся в поиске граждан будут организованы ярмарки вакансий, где можно подобрать работу в короткие сроки.

Кроме того, центр занятости предоставляет новую услугу — помощь в составлении брендированного резюме. Гражданин, обратившийся за услугой, в результате получает не только профессионально составленное резюме, но и список подходящих вакансий для более эффективного поиска работы.

Еще одна услуга ведомства, которая помогает безработным гражданам в трудоустройстве, — организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

«В списке приморцев, которые могут пройти обучение, кроме безработных, находятся граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет», — отметили специалисты.

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