Лучший контракт в жизни: более 500 соцконтрактов заключили в Приморье в 2021 году

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, наиболее популярное направление выплаты среди жителей края — «поиск работы». С начала года его выбрало 263 человека. Им специалисты центра занятости предлагают подходящие вакансии. А в течение четырех месяцев, пока идут собеседования и активный поиск работы, безработный получает пособие в размере почти 14,8 тысяч рублей.