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Лучший контракт в жизни: более 500 соцконтрактов заключили в Приморье в 2021 году

2 июня 2021, 06:47
Фото: pixabay.com
С начала года в Приморском крае было заключено около 500 социальных контрактов, а всего на выплату подано около тысячи заявлений.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, наиболее популярное направление выплаты среди жителей края — «поиск работы». С начала года его выбрало 263 человека. Им специалисты центра занятости предлагают подходящие вакансии. А в течение четырех месяцев, пока идут собеседования и активный поиск работы, безработный получает пособие в размере почти 14,8 тысяч рублей.

Еще 196 человек заключили социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации. В течение полугода получателям также полагается выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей.

Более 30 получателей выплат по соцконтракту — начинающие бизнесмены, им на предпринимательскую деятельность положено до 250 тысяч рублей. Две семьи оформили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Размер единовременной выплаты — до 100 тысяч рублей.

В рамках проекта социального воздействия в сфере соцзащиты населения продолжается работа совместно с АО «Почта России». Главный смысл проекта — популяризация этого вида социальной поддержки среди малообеспеченных семей с детьми, живущих в отдаленных районах края. В Приморском крае «пилотными» территориями стали Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский, и Чугуевский округа.

«Почтальоны выявляют такие семьи, помогают родителям оформить социальный контракт. При содействии работников почты подано 41 заявление, заключено 27 социальных контрактов», — уточняют в министерстве.

Важно, что выплаты на основе социальных контрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам ниже установленного в Приморском крае прожиточного минимума.

«Социальный контракт — один из наиболее эффективных механизмов борьбы с бедностью, поэтому особый акцент в популяризации этого вида социальной помощи сделан на семьях с детьми», — подчеркивает министр Светлана Красицкая.

Напомним, что оказание населению такой поддержки происходит в рамках воплощения в жизнь государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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