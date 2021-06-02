«Терминал Астафьева» продолжает реализацию социальной программы в Находке

«Терминал Астафьева» продолжает реализацию социальной программы в Находке
«Терминал Астафьева» продолжает реализацию социальной программы в Находке
Сегодня, 11:31ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
В мае 2021 года «Терминал Астафьева» завершил восьмую очередь собственной социальной программы по улучшению жилищных условий горожан.

В ходе нее восьми семьям микрорайона Мыс Астафьева установили 29 оконных и балконных конструкций.

Среди тех, кто получил новые окна и балкон — Феликс Мустаев, который живёт в доме на Астафьева 5а с момента постройки.

«Спасибо, что есть такая акция благотворительная, что помогает „Терминал Астафьева“ людям, нуждающимся в этом. Оставил заявку на новые окна и балкон, вскоре перезвонили, пришли замерщики, быстро изготовили и сделали прекрасно всё. Спасибо „Терминалу“ за это, что помогают людям действительно», — рассказал Мустаев.

ИК "Золотой Рог"

Соседка по микрорайону Анна Шарипова, получила новый застекленный балкон, благодаря этому, по её словам, в квартире появилось новое пространство для жизни.

«Потому что 39 лет прожила с открытым балконом, незащищенным от осадков и пыли. Теперь хожу очень довольная, планирую здесь проводить теплые вечера. Спасибо „Терминалу Астафьева“, за то, что они не только помогают конкретным людям, но и применяют много всего для защиты экологии. Я всегда отслеживаю новости, касающиеся их, да и когда хожу по району, уже замечаю их новый навес», — отметила жительница.

ИК "Золотой Рог"

Отметим, что работа по замене оконных и балконных конструкций идёт в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года.

Особенность программы в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018–2019 годах предприятие потратило 7,4 миллионов рублей.

В 2020 году специалисты установили 56 окон и 19 балконных конструкций на пять миллионов рублей. Следующая очередь на остекление уже согласована.

ИК "Золотой Рог"

«Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», — отметил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

ИК "Золотой Рог"

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокНаходкасоциальное предприятие Терминал Астафьева
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