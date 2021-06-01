Конкурс грантов для социально ориентированных НКО Приморья в 2021 году пройдёт по-новому

В начале июня департамент внутренней политики Приморского края объявит грантовый конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом в порядок его проведения внесены существенные изменения. Впервые подавать заявки и отслеживать результаты можно будет на специальной электронной платформе.

Подать заявку и следить за результатом можно будет на платформе грантгубернатора25.мояроссия.рф. Краевой портал создан по аналогии с сайтом Фонда президентских грантов. Точно так же на нём будут доступны для ознакомления краткие описания всех проектов, поданных на конкурс некоммерческими организациями. Будут опубликованы и баллы, набранные победителями, и суммы полученных ими грантов. Ранее эта информация тоже была вполне открытой — ознакомиться с ней мог каждый желающий, открыв специализированный раздел, а также реестр СО НКО — получателей краевой финансовой поддержки по итогам конкурсов на сайте правительства края. Однако теперь знакомство с приморскими СО НКО, их проектами и размером полученных грантов станет гораздо более удобным. «В Приморье действует закон 183-КЗ „О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций“, во исполнение которого реализуется соответствующая подпрограмма, рассчитанная на 2020–2027 годы и позволяющая нам оказывать поддержку СО НКО, в том числе через предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию общественно значимых проектов. При этом выделяется восемь приоритетных направлений, по которым проводится конкурс на предоставление субсидий СО НКО», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Ольга Ивченко. Приоритетными признаны следующие направления: гражданско-патриотическое воспитание и краеведение; развитие культуры российского казачества; укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; развитие институтов гражданского общества; профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; повышение качества жизни людей пожилого возраста; охрана окружающей среды и защита животных. Как и в 2019–2020 годах, общая сумма, выделяемая из краевого бюджета на реализацию инициатив СО НКО Приморья, в этом году составляет 65 миллионов рублей. Победители могут выиграть гранты (субсидии) в размере от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей. Таким образом, на получение бюджетного финансирования могут рассчитывать не менее 40 общественно значимых начинаний. По словам Ольги Ивченко, возможно и дополнительное финансирование ещё ряда проектов приморских СО НКО — победителей краевого конкурса со стороны Фонда президентских грантов — в случае, если заявка от региона на софинансирование, направленная в Фонд, будет одобрена. Замдиректора департамента также сообщила, что Приморский край на протяжении нескольких лет лидирует среди субъектов ДФО по сумме средств, выигрываемых НКО в конкурсах президентских грантов — таких конкурсов ежегодно проводится не менее двух. Так, в 2020 году приморские некоммерческие организации по итогам трёх конкурсов получили из федерального бюджета 92 миллиона рублей на реализацию 48 проектов. В первом конкурсе 2021 года победу одержала 21 НКО из Приморья, сумма выигранных президентских грантов составила 35,9 миллиона рублей. В апреле на проходившем во Владивостоке гражданском форуме «Содействие» состоялась форсайт-сессия на тему «Развитие некоммерческого сектора на территории Приморского края». В ней приняли участие почти 30 лидеров СО НКО Приморья и представители органов исполнительной власти края. Темой обсуждения стало развитие общественной сферы Приморья. Участники дискуссии предложили целый ряд решений, которые позитивно повлияют на развитие некоммерческого сектора региона. Среди них — льготное предоставление некоммерческим организациям специальных компьютерных программ, позволяющих обеспечить «безбумажный» документооборот и отчётность. Также приморские НКО нуждаются в единой информационной платформе, где была бы собрана информация о стажировках, акселераторах, инкубаторах для активистов не только в Приморье, но и за его пределами. Все эти вопросы будут прорабатываться в правительстве региона. Говоря об интеграции приморских НКО в онлайн, нельзя не вспомнить ещё одну идею — «Витрину социальных проектов Приморского края». Пока она не воплотилась в жизнь, но авторы — сотрудники фонда «Энергия участия» — продолжают работать над реализацией этого замысла. Он заключается в создании интерактивной карты, на которую будут нанесены данные об успешно реализованных социальных проектах НКО Приморья, получивших поддержку из регионального бюджета. Это должно заметно повысить информационную открытость социально ориентированных некоммерческих организаций, а для приморцев — облегчить поиск информации о тех или иных полезных инициативах, к которым можно присоединиться. Пока цифровизация не охватила глобально приморские НКО, работа с потенциальными активистами и волонтёрами ведётся оффлайн. Так, например, в феврале на базе Приморского краевого дома молодёжи проходили занятия в школе федерального проекта по вовлечению молодых жителей в развитие территорий малых городов и поселений «Пространство развития» и проекта «Время делать» — победителя краевого грантового конкурса 2020 года. Участниками стали 45 представителей молодёжных НКО из Владивостока, Дальнегорска, Лесозаводска, Надеждинского и Яковлевского муниципальных районов, а также Чугуевского и Лазовского муниципальных округов. В течение трёх дней участники в игровой форме постигали азы социального проектирования и создавали проекты для своих населённых пунктов. По итогам школы лучшие проекты получили финансирование — и уже в этом году будут видны результаты реализации идей, проработанных активистами из районов. Наталья БАРАНОВА.

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