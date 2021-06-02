Во Владивостоке началось строительство школы на 1275 мест в районе Патрокл

1 июня во Владивостоке началось строительство современной школы на 1275 мест на улице Басаргина, 2 в микрорайоне Патрокл. По словам специалистов администрации приморской столицы, школа будет готова в 2022 году, а в данный момент на участке идут подготовительные работы.

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