Новый детский сад в районе Патрокл во Владивостоке ввели в эксплуатацию

5 мая во Владивостоке ввели в эксплуатацию новый детский сад в районе Патрокл. Отремонтированные и благоустроенные помещения, а также территорию детского учреждения осмотрел глава Владивостока Олег Гуменюк вместе с детьми.

Фото: vlc.ru В детском саду еще не расставлена вся мебель, но ремонт уже полностью завершен. Сотрудники закупили технику в столовую и прачечную, приобрели музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, а художники расписали стены. Также, на территории сада появились просторные детские игровые площадки, теневые навесы и благоустроенные дорожки. У детского сада уже есть руководитель, и в ближайшее время начнется подбор персонала. Этим летом детский сад сможет принять 240 ребят, в том числе в три ясельные группы — в каждой из них для малышей предусмотрели игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения. «Особое внимание уделили безопасности детей. По всему периметру детского сада, как внутри, так и снаружи, расположены камеры видеонаблюдения, изображения с которых выводятся на мониторы в специально отведенном помещении. Отсюда же осуществляется и контроль за системой пожаротушения», — сообщил руководитель строительства компании «ДВ Монолит» Владимир Капустин. Фото: vlc.ru В микрорайоне Патрокл продолжается строительство еще одного детского сада — там уже завершаются фасадные работы и прокладка внутренних сетей, начались внутренняя отделка, а также обустройство проездов и детских площадок. По словам специалистов, строительство идёт с опережением графика на два месяца. «Также в этом году приступаем к строительству новой школы в этом микрорайоне. Она рассчитана на 1275 мест и будет соответствовать самым высоким стандартам. Строительству социальных объектов мы уделяем особое внимание. Набран хороший темп и снижать его не планируем», — рассказал Олег Гуменюк. Стоит отметить, что в этом году во Владивостоке также открыли спортивный комплекс на улице Казанской, отремонтировали мемориал «Боевая слава ТОФ».

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