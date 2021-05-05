Новый детский сад в районе Патрокл во Владивостоке ввели в эксплуатацию

Новый детский сад в районе Патрокл во Владивостоке ввели в эксплуатацию
Новый детский сад в районе Патрокл во Владивостоке ввели в эксплуатацию
Сегодня, 18:41ОбществоФото: vlc.ru
5 мая во Владивостоке ввели в эксплуатацию новый детский сад в районе Патрокл. Отремонтированные и благоустроенные помещения, а также территорию детского учреждения осмотрел глава Владивостока Олег Гуменюк вместе с детьми.
Фото:vlc.ru

В детском саду еще не расставлена вся мебель, но ремонт уже полностью завершен. Сотрудники закупили технику в столовую и прачечную, приобрели музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, а художники расписали стены.

Также, на территории сада появились просторные детские игровые площадки, теневые навесы и благоустроенные дорожки. У детского сада уже есть руководитель, и в ближайшее время начнется подбор персонала.

Этим летом детский сад сможет принять 240 ребят, в том числе в три ясельные группы — в каждой из них для малышей предусмотрели игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения.

«Особое внимание уделили безопасности детей. По всему периметру детского сада, как внутри, так и снаружи, расположены камеры видеонаблюдения, изображения с которых выводятся на мониторы в специально отведенном помещении. Отсюда же осуществляется и контроль за системой пожаротушения», — сообщил руководитель строительства компании «ДВ Монолит» Владимир Капустин.

Фото:vlc.ru

В микрорайоне Патрокл продолжается строительство еще одного детского сада — там уже завершаются фасадные работы и прокладка внутренних сетей, начались внутренняя отделка, а также обустройство проездов и детских площадок. По словам специалистов, строительство идёт с опережением графика на два месяца.

«Также в этом году приступаем к строительству новой школы в этом микрорайоне. Она рассчитана на 1275 мест и будет соответствовать самым высоким стандартам. Строительству социальных объектов мы уделяем особое внимание. Набран хороший темп и снижать его не планируем», — рассказал Олег Гуменюк.

Стоит отметить, что в этом году во Владивостоке также открыли спортивный комплекс на улице Казанской, отремонтировали мемориал «Боевая слава ТОФ».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокстроительстводети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы