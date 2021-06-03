Глава Владивостока озвучил идеи по изменению города

«Теперь за нами — разработка проекта и его защита. В частности, речь идёт о создании дизайн-кода города, реставрации исторических фасадов. Есть также несколько идей — убрать все провода под землю, создать новые пешеходные улицы и многое другое. Задач стоит много, мы все нацелены на то, чтобы сделать Владивосток комфортным как для его жителей, так и для гостей города», — сказал Шестаков.