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Глава Владивостока озвучил идеи по изменению города

3 июня 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
И. о. главы Владивостока Константин Шестаков озвучил несколько идей, которые помогут кардинально изменить внешний вид приморской столицы и сделать его комфортнее для жизни граждан.

Во время пресс-конференции, 3 июня, градоначальник заявил, что во время встречи с главой федерального агентства по туризму Зариной Догузовой они обсудили несколько проектов по развитию турсферы — Догузова поддержала ряд ключевых идей по созданию комфортной туристической среды во Владивостоке.

«Теперь за нами — разработка проекта и его защита. В частности, речь идёт о создании дизайн-кода города, реставрации исторических фасадов. Есть также несколько идей — убрать все провода под землю, создать новые пешеходные улицы и многое другое. Задач стоит много, мы все нацелены на то, чтобы сделать Владивосток комфортным как для его жителей, так и для гостей города», — сказал Шестаков.

Ростуризм займётся развитием Дальнего Востока как единого туристического пространства. Для этого ведомство начало разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования региона.

Ростуризм будет поддерживать существующие туристические кластеры за счёт софинансирования с регионами объектов обеспечивающей инфраструктуры, а инвесторы в существующих и новых кластерах смогут с этого года претендовать на льготные кредиты под 3-5% на строительство и реконструкцию отелей», — сказано на сайте ведомства.

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