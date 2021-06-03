На подготовку к ВЭФ Владивосток получит более 300 миллионов рублей

«Три направления будут финансово поддержаны со стороны федерации: ремонт фасадов по гостевому маршруту, благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс, ремонт дорог по гостевому маршруту. Там 302 миллиона фигурирует в качестве поручения. Нужно срочно это подхватить, и не дожидаясь, когда эти средства к нам придут, перераспределить внутренние бюджеты», — сказал Шестаков.