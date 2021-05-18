ВЭФ во Владивостоке для части участников может пройти онлайн

ВЭФ во Владивостоке для части участников может пройти онлайн
ВЭФ во Владивостоке для части участников может пройти онлайн
Сегодня, 16:45ПолитикаФото: Андрей Голубь / Восток-Медиа
Во Владивостоке проходит совещание по подготовке Восточного экономического форума

Совещание проходит под председательством зампреда Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который находится в рабочей поездке по Приморью.

Как напомнил собравшимся полпред, Восточный экономический форум проводится по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2015 года.

«К сожалению, прошлый год мы из-за коронавируса пропустили. Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций, отсутствии возможности обсудить важнейшие вопросы развития. Важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителями власти, лидеров государств создавало важные условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить уже в устоявшуюся колею и снова проводить форум. Мир несколько изменился с этого времени, коронавирус, пандемия вызвали изолированность между странами, некоторую разобщенность, сказалась на целом ряде вопросов многостороннего экономического сотрудничества», — рассказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер уверен, что никакого другого пути развития, кроме как глобального использования преимуществ, сотрудничества международного, развития торгово-экономических связей не существует. «Поэтому перед нами стоит задача, несмотря на сохранившиеся, вызванные пандемией ограничения провести шестой экономический форум», — обозначил он.

Как сообщается, одной из важнейших тем ВЭФ-2021 станет анализ изменений, произошедших в мире, и их влияние на сотрудничество. По словам полпреда, изменилось многое: мобильностью людей, отношение между странами, уровень взаимного доверия. На экономическую повестку оказывает влияние климатические изменения.

«Новые технологии, входящие в нашу жизнь, вызывают значительные изменения на рынке труда, в структуре востребованности ресурсов, мировых цен. Довольно большие изменения происходят на энергетических рынках. Мы будем обсуждать эти и многие другие вопросы для того, чтобы использовать все преимущества Дальнего Востока России для развития экономики, повышения уровня жизни людей», — считает Юрий Трутнев.

На сегодняшнем совещании было решено подробно остановиться на подготовке Владивостока к предстоящему крупному международному событию. «Давайте посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы люди, которые приедут из разных уголков мира, полюбили Приморье, чтобы оказанный им прием запомнился и сказался на их интересе к сотрудничеству», — заострил внимание собравшихся вице-премьер.

Он также отметил, что пандемия в мире еще не закончилась, поэтому необходимо обеспечить максимальную безопасность мероприятия с эпидемиологической точки зрения. По его словам, для части участников ВЭФ может проходить в онлайн-формате. Это тоже потребует отдельной подготовки.

Сюжеты:
Приморье
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