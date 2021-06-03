«Ростелеком» поддержал премию «Неравнодушный гражданин» в Приморском крае

«Мы рады наблюдать, как из года в год растет количество населенных пунктов Приморья, где неравнодушные активисты реализуют идеи, улучшающие условия жизни тех, кто рядом. Помощь воспитанникам детских социальных учреждений, обучение населения правилам безопасности в походах, спортивное наставничество, организация фестиваля народных ремесел — эти и другие проекты, представленные на премии, вызывают бесконечное уважение к их организаторам и вдохновляют на подвиги. Мы поздравляем Татьяну и Людмилу с победой в специальных номинациях и желаем реализации озвученных планов», — рассказала директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.