Всероссийские соревнования по робототехнике во Владивостоке поддержит «Ростелеком»

«Ростелеком» поддержит региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике для участников в возрасте 6-19 лет. IT-состязание пройдёт 15 мая, с 09:00 до 17:00, в кампусе ДВФУ (корпус А) на острове Русский. Вход свободный.

Фото: Ростелеком Во Всероссийской робототехнической олимпиаде (ВРО) участвуют команды студентов и школьников с проектами по конструированию и программированию робототехнических систем. Команда участников программирует самостоятельно сделанного робота на автономное выполнение задания в различных условиях. Тема олимпиады в 2021 году — POWERBOTS («Энергоботы — будущее энергетики»). Соревнования пройдут по шести категориям: основная (младшая, средняя, старшая), LEGO WeDo, Future Engineers и Кегельринг. Региональные победители смогут представить Приморье на всероссийском этапе в Красноярске. В Центре развития робототехники, который является организатором соревнований, отметили, что зрители и гости мероприятия смогут бесплатно посетить выставку современных технологий, а также поучаствовать в конкурсах и мастер-классах по робототехнике и спидкубингу. «Соревнования по робототехнике помогают создавать и развивать местное инженерное сообщество. Это площадка, где школьники обмениваются опытом, преодолевают трудности и, конечно, борются за победу. Все это стимулирует развитие как инженерных навыков детей, так и робототехнику края и страны в целом. Мы желаем всем участникам удачи, и уверены, что они уже победители, так как занимаются современным, востребованным и перспективным направлением», — рассказала пресс-секретарь Центра развития робототехники Оксана Ракитина. Школьникам-призёрам «Ростелеком» подарит сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца. «Наша компания всегда заинтересована в талантливой молодежи, поэтому мы с готовностью поддержали мероприятие Центра развития робототехники. Возможно, именно победители приморского этапа ВРО станут ведущими специалистами в IT-сфере и будут развивать в стране цифровую экосистему, кибербезопасность, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные сервисы», — сообщил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. Стоит отметить, что «Ростелеком Лицей» — это онлайн-платформа, на которой собраны видеоуроки по всей школьной программе, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений страны. С помощью сервиса школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на платформе проходят в онлайн-формате, поэтому для начала урока необходим только доступ в интернет. Узнать подробную информацию об онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте https://lc.rt.ru/.

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