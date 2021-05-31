В Приморье видеонаблюдение за ЕГЭ обеспечит «Ростелеком»

Напомним, первыми в стране к сдаче ЕГЭ приступили выпускники Камчатки и Чукотки. В Камчатском крае ЕГЭ в этом году сдадут на 11% больше человек, чем в 2020-м. На Чукотке основной экзамен сдают 470 человек, 422 — выпускники этого года.