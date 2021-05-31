В Приморье видеонаблюдение за ЕГЭ обеспечит «Ростелеком»

Как сообщает компания, «Ростелеком» оборудовал в школах Приморского края систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), очный этап которого начинается 31 мая. В аудиториях пунктов проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) размещены в общей сложности 1862 видеокамеры.
Специалисты «Ростелекома» установили систему видеонаблюдения в 903 аудиториях в 71 школе региона. Лидерами по количеству школ, оборудованных для проведения ЕГЭ, стали Владивосток, Уссурийск и Находка.
Кроме того, 56 камер установлены в аудиториях и коридорах РЦОИ, где проводят прием и обработку экзаменационных материалов, а эксперты предметных комиссий проверяют работы. Для аккредитованных общественных наблюдателей и представителей органов власти онлайн-трансляция со всех камер будет доступна на портале www.smotriege.ru.
Напомним, первыми в стране к сдаче ЕГЭ приступили выпускники Камчатки и Чукотки. В Камчатском крае ЕГЭ в этом году сдадут на 11% больше человек, чем в 2020-м. На Чукотке основной экзамен сдают 470 человек, 422 — выпускники этого года.
Далее ЕГЭ сдают школьники Колымы и Сахалина, затем Приморского и Хабаровского краев и ЕАО. В Хабаровском крае ЕГЭ сдают почти 6,3 тыс. выпускников.