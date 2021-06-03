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Во Владивостоке представят новую программу социально-экономического развития города

3 июня 2021, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новую программу социально-экономического развития Владивостока на 5-7 лет должны разработать специалисты мэрии за полтора месяца. Соответствующее распоряжение дал и. о. главы приморской столицы Константин Шестаков.

В совещании приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей Брик, председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк и руководители подразделений администрации города.

Константин Шестаков отметил важность системной работы и наличие стратегии в решении проблем жизни приморской столицы.

«В программе должны быть отражены главные цели, понятные жителям, способы их достижения и критерии эффективности. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведён необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город», — сказал глава администрации Владивостока.

Программа включит в себя три направления: развитие человеческого капитала, развитие экономики и благоустройство городских общественных пространств.

Константин Шестаков задал четыре критерия создания новой программы: во-первых, она должна быть открытой — все решения должны приниматься с учётом мнения жителей Владивостока и обсуждаться совместно властями и населением, во-вторых — важна эффективность расходования бюджета, в-третьих — программа развития города должно гармонично сочетаться с его аутентичностью и особенностями, в-четвёртых — комфорт горожан и экологичность всех новых проектов.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что депутатский корпус с большим воодушевлением относится к созданию программы по развитию, депутаты готовы участвовать в её разработке с учётом уже существующих муниципальных программ.

Председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк также выразил готовность организовывать обсуждения новой программы с предпринимателями Владивостока.

Предварительно площадкой для таких встреч выбран Центр развития предпринимательства.

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