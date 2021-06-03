Во Владивостоке представят новую программу социально-экономического развития города

«В программе должны быть отражены главные цели, понятные жителям, способы их достижения и критерии эффективности. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведён необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город», — сказал глава администрации Владивостока.