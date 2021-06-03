На подготовку к ВЭФ Владивосток получит более 300 миллионов рублей

На подготовку к ВЭФ Владивосток получит более 300 миллионов рублей
На подготовку к ВЭФ Владивосток получит более 300 миллионов рублей
Сегодня, 16:21ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Владивостоку выделено 302 миллиона рублей из федерального бюджета для подготовки города к Восточному экономическому форуму, который пройдёт в приморской столице в сентябре. Об этом рассказал и. о. главы Владивостока Константин Шестаков во время пресс-конференции, 3 мая.

«Три направления будут финансово поддержаны со стороны федерации: ремонт фасадов по гостевому маршруту, благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс, ремонт дорог по гостевому маршруту. Там 302 миллиона фигурирует в качестве поручения. Нужно срочно это подхватить, и не дожидаясь, когда эти средства к нам придут, перераспределить внутренние бюджеты», — сказал Шестаков.

По словам и. о. главы приморской столицы, основные сложности в подготовке к проведению форума — сжатые сроки перед началом мероприятия.

Средства, которые ранее были заложены в муниципальном бюджете на проведение городских работ будут перенаправлены на другое благоустройство.

Подготовка к ВЭФу включит три направления: первое — ремонт фасадов зданий, второе — ремонт дорог, третье — благоустройство набережной в посёлке Аякс на острове Русский.

«Это отличная возможность сделать что-то хорошее для города. Не столько к ВЭФу, сколько для жизни», — заключил градоначальник.

Стоит отметить, что работы по благоустройству краевого центра одобрил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В 2021 году Восточный экономический форум пройдёт в очном формате в период с 2 по 4 сентября.

Сюжеты:
Приморский край
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ЭкономикаВладивостокВЭФремонтблагоустройство
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