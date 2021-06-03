На подготовку к ВЭФ Владивосток получит более 300 миллионов рублей

«Три направления будут финансово поддержаны со стороны федерации: ремонт фасадов по гостевому маршруту, благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс, ремонт дорог по гостевому маршруту. Там 302 миллиона фигурирует в качестве поручения. Нужно срочно это подхватить, и не дожидаясь, когда эти средства к нам придут, перераспределить внутренние бюджеты», — сказал Шестаков.
По словам и. о. главы приморской столицы, основные сложности в подготовке к проведению форума — сжатые сроки перед началом мероприятия.
Средства, которые ранее были заложены в муниципальном бюджете на проведение городских работ будут перенаправлены на другое благоустройство.
Подготовка к ВЭФу включит три направления: первое — ремонт фасадов зданий, второе — ремонт дорог, третье — благоустройство набережной в посёлке Аякс на острове Русский.
«Это отличная возможность сделать что-то хорошее для города. Не столько к ВЭФу, сколько для жизни», — заключил градоначальник.
Стоит отметить, что работы по благоустройству краевого центра одобрил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В 2021 году Восточный экономический форум пройдёт в очном формате в период с 2 по 4 сентября.