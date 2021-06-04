Приморских концессионеров будет кредитовать крупный российский банк

«В отопительный сезон у нас бывают аварии на сетях. Мы хотим не просто латать дыры, а подойти системно, реконструировать сети в крупных городах. Договорились с банком, что они будут нам рекомендовать потенциального инвестора, который мог бы зайти в наш регион на условиях концессии и выполнить эту серьезную работу», — констатировала по итогам встречи Вера Щербина.