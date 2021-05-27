Долги приморцев перед банками растут

Объем депозитов юридических лиц на счетах банков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 40%. Объем вкладов физических лиц напротив незначительно уменьшился, но при этом составил большую часть привлеченных средств — 373,6 млрд рублей. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги в национальной валюте, на рублевые счета пришлось около 83% всех сбережений.