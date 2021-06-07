Женщины стали чаще посещать казино в Приморье

«Раньше в России женщины посещали игорные заведения гораздо реже мужчин. Сейчас ситуация серьезно меняется. Девушки приходят в казино не только для игры, но и приятно провести время в ресторане или посмотреть шоу на сцене казино. Некоторые приходят парами, некоторые в компании друзей или подруг. Наша цель — создать атмосферу радости, лояльности и открытости для людей, приходящих получить положительные эмоции, пообщаться и отдохнуть. Нас интересуют и пары, и семьи, в том числе и такие, в чьи планы не входит игра. У нас достаточно событий: шоу, концерты, розыгрыши, есть рестораны с превосходным сервисом и отличной кухней. Чем скорее казино перестанет быть в глазах потребителей закрытым мужским элитарным клубом, тем лучше», — рассказал директор НАО «Шамбала» Максим Смоленцев.