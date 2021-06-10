33 придомовые территории отремонтируют во Владивостоке

В рамках реализации программы благоустройства «1000 дворов» во Владивостоке ведутся работы по 33 адресам. В 25 дворах готовят основание под асфальт и асфальтируют, в 6 — ставят детские площадки, еще по двум адресам монтируют спортивные комплексы.

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