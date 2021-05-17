На семи улицах Владивостока проходит комплексный ремонт

На семи улицах Владивостока проходит комплексный ремонт
На семи улицах Владивостока проходит комплексный ремонт
Сегодня, 18:46ОбществоФото: vlc.ru
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на улицах Ладыгина, Харьковской, Окатовой, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова во Владивостоке проводятся комплексные ремонтные работы.

«В этом году в национальный проект „Безопасные качественные дороги“ включены семь улиц. На всех объектах работы стартовали. Если на некоторых адресах сейчас идут подготовительные мероприятия, то на других уже асфальтируют тротуары. К слову, на Окатовой уже приступили к снятию старого покрытия на проезжей части и готовятся к укладке нового асфальта. Он будет уложен в два слоя. Верхним станет слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона», — рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Вадим Малахов.

На улице Ладыгина идёт строительство новой подпорной стены и обустройство щебёночного основания тротуара.

На Окатовой улице — от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, и Харьковской — от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой, подрядная организация монтирует дорожные и тротуарные бортовые камни для выведения продольного и поперечного профилей дороги, а также асфальтирует тротуары на уже подготовленных участках. Кроме того, на Окатовой рабочие начали снятие старого покрытия на проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке нового асфальта.

На участке Ватутина — Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута) специалисты устанавливают ливневые лотки и проводят другие подготовительные мероприятия.

На улице Бородинской — от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока уже приступили к асфальтированию тротуаров.

Продолжаются работы на улице Адмирала Захарова — от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской, и, собственно, Посьетской — от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской.

Стоит отметить, что все работы находятся под постоянным контролем — специалисты городской администрации регулярно осуществляют проверки, в том числе с участием общественных наблюдателей. Все работы должны завершить до конца лета.

Сюжеты:
Приморский край
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