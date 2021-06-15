Как поднять реальную зарплату приморцев?

Создается впечатление, что эти отрасли и дальше будут загоняться в «угол», в экономический и налоговый тупик! А они, в свою очередь, будут из кожи вон лезть, чтобы весь свой кэш от их труда спрятать либо в «серой зоне», как это делает малый бизнес, либо вывести его в оффшорные юрисдикции, как делает это приморский «крупняк», — поделился собственным видением ситуации эксперт.