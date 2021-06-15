Как поднять реальную зарплату приморцев?

Приморскстат в начале лета сообщил, что за первые три месяца 2021 года средний размер оплаты труда приморца вырос на 4,8 процента и составил почти 50 тысяч рублей. Однако размер реального заработка, с учетом индекса потребительских цен, не достиг даже уровня первого квартала 2020 года. Отставание составило 0,4 процента. Скорость повышения зарплат жителей края серьезно снизилась в начале весны. Разрыв между размером реальной зарплаты трудящихся края в марте 2021 года и в марте 2020 года достиг 2,3 процента.
Перед тем как ответить на этот вопрос финансист напомнил, что данные Приморскстата о среднемесячной зарплате в 49,7 тысячи рублей и о ее росте в первые три месяца 2021 года на 4,9 процента — это «средняя температура по больнице». Такое значение получается из-за того, что большинство приморцев за свою работу получают меньше среднего, а малая часть трудящихся — гораздо больше среднего.
Согласно опубликованным данным, зарплаты выросли в компаниях связанных с нефте- и газодобычей, у тружеников морского, воздушного и трубопроводного транспорта, у строителей инженерных сооружений и производителей автотранспортных средств, у работников казино и букмекерских контор.
По его данным, множество отраслей края обладают высокой маржинальностью, получают доход от экспорта. Большинство приморских работодателей тратят на оплату труда своих работников около 10-15 процентов от общих издержек. Тем не менее, реальный заработок приморцев не растет.
Эти факторы не дают возможности строить какие-либо прогнозы о том продолжится или прекратится снижение размера реального заработка приморцев. Кроме того, остается не ясно, будут ли власти предпринимать хоть какие-то попытки, чтобы вывести «серую» экономику на свет и создать условия, при которых люди смогут получать достаточную «белую» зарплату.
Александр Ивашкин отметил, что зарплаты, за исключением строителей, выросли только во внесистемно образующих краевых отраслях. Увеличение оплаты труда в рыбодобывающей, судоходной, угольной, машиностроительной, туристической и других отраслях не произошло.
Создается впечатление, что эти отрасли и дальше будут загоняться в «угол», в экономический и налоговый тупик! А они, в свою очередь, будут из кожи вон лезть, чтобы весь свой кэш от их труда спрятать либо в «серой зоне», как это делает малый бизнес, либо вывести его в оффшорные юрисдикции, как делает это приморский «крупняк», — поделился собственным видением ситуации эксперт.
Говоря об офшорах, финансист напомнил, что президент России Владимир Путин назвал деофшоризацию экономики и её стимулирование в регионах одним из приоритетных направлений.
Разве это дело, что у большинства приморского крупного бизнеса оффшорные бенефициары, а вокруг них множество оффшорных компаний-прокладок, с неучтенными, и, следовательно, не отраженными Приморскстатом зарплатами? — возмутился Александр Ивашкин.
Эксперт отметил, что залогом экономического роста, с которым приходит и повышение зарплат, являются крупные градообразующие системные отрасли и предприятия. Именно они создают новые рабочие места, обеспечивают приемлемый размер оплаты труда и платят налоги. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на порт Восточный в Находке, где идет постоянная, растущая ежегодно перевалка экспортного угля.
Для решения проблемы, финансист предлагает убрать из технологической цепочки портов оффшорные стивидорские компании. Вместо них нужно поставить компании с приморской пропиской. Такая рокировка позволит в несколько раз увеличить выплаты в местные бюджеты и поспособствует поднятию зарплат на 70-90 процентов.
Выход из сложившегося положения Александр Ивашкин видит в снижении местных налогов, тарифов, аренды для бизнеса, а также повышении МРОТ.
Эксперт считает, что выплата зарплаты — не самая большая статья расходов бизнеса. И если снизить налоги, то повысить оплату труда вполне реально.
Финансист добавил, что для того, чтобы работодатели все же повышали зарплаты своим сотрудникам — необходимо их дополнительно стимулировать.
«Ну, не видит приморский бизнес от самого крупного до частной лавки явных выгод от того, что он перейдет какую-то черту за которой его работники станут счастливее в денежном плане!», — акцентировал Александр Ивашкин.
Если снизить налоги, увеличить МРОТ и поощрять работодателей выплачивающих работникам «белую зарплату», то, как отметил эксперт, остальное сделают законы экономики.
«Вырастет в крае доля людей, способных больше тратить. Это подхлестнет потребительский рынок и значит создаст условия для всего бизнеса», — разъяснил финансист.
Резюмируя Александр Ивашкин подчеркнул, что это единственный шанс «перевернуть пирамиду финансовых потоков сверху вниз». Снижение налогов на бизнес и сознательное уменьшение отчислений в казну могут обеспечить будущее экономическое благополучие граждан.