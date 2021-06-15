После 9-го класса — в институт

«Основное преимущество нашего учебного заведения — гарантированное трудоустройство выпускников. Из 214 выпускников этого года трудоустроены 211, и в этом заслуга института, который поддерживает социальное партнёрство со всеми дирекциями Дальневосточной железной дороги. Приходя работать на железную дорогу, наши выпускники получают статус молодых специалистов и соответствующие льготы и доплаты в течение трёх лет. Зарплаты могут быть разными в зависимости от квалификации и объёма работы, но в среднем доходят до 40 тысяч рублей».