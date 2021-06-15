Традиции преемственности: Чему и как учат в приморских колледжах

Приморский многопрофильный колледж
Учебное заведение, расположенное в Партизанске, было основано в 1932 году приказом треста «Дальуголь» и первоначально носило название Дальневосточный горный техникум. Далее название менялось. Равно как и имя города, который только в 1973 году стал Партизанском. С 2007 до 2012 года техникум имел федеральное подчинение, а в 2012 году стал краевым. Ещё через год к техникуму присоединили профессиональное училище № 23 города Партизанска, и с тех пор учреждение получило название Приморский многопрофильный колледж.
Сейчас в колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. Сюда принимают учиться выпускников коррекционных школ — для них составлены особые программы обучения. Все профессии и специальности, которые были в бывших техникуме и училище, сохранены.
Колледж располагает тремя учебными корпусами, в которых, помимо аудиторий, есть лаборатории, учебные мастерские, две библиотеки с читальными залами, два спортивных зала, стадион, военно-спортивная площадка, тир, закрытая площадка для подготовки водителей.
Специальности колледжа
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Квалификация по диплому: горный техник-технолог.
Что умеет выпускник: оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ; организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией; контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного оборудования на участке.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: налаживать, регулировать и проверять электрическое и электромеханическое оборудование.
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Квалификация по диплому: специалист по документационному обеспечению управления, архивист.
Что умеет выпускник: обеспечивать проведение совещаний, деловых встреч, приёмов и презентаций; оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, обрабатывать и систематизировать входящие и исходящие документы в канцелярии, решать вопросы кадрового менеджмента, готовить проекты управленческих решений.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация по диплому: бухгалтер, специалист по налогообложению.
Что умеет выпускник: документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет имущества организации; вести бухгалтерский и налоговый учёт, инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в организации; проводить расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; производить электрические измерения на различных этапах их эксплуатации; выявлять и устранять неисправности электроустановок.
Также колледж обучает рабочим профессиям сварщика, повара, пекаря, кондитера, автомеханика, штукатура, маляра, столяра, плотника, парикмахера.
Приморский краевой колледж культуры
История Приморского краевого колледжа культуры уходит корнями в 1947 год, когда в Уссурийске (тогда Ворошилове) была создана Приморская культурно-просветительная школа. Поначалу здесь готовили только методистов-организаторов клубной работы. В 1961 году учебное заведение было переименовано в культпросветучилище, и носило это название до 1997 года. В советские времена гостями колледжа неоднократно становились знаменитые артисты кино и театра, его посетила даже министр культуры Екатерина Фурцева.
Постепенно перечень специальностей расширялся, и сегодня обучение в колледже ведется по семи специальностям, включающим 13 видов и областей.
В 2021 году государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры» стало участником федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». За счёт средств федерального бюджета колледж приобретёт более 30 наименований новых музыкальных инструментов, современного вокального, светового оборудования и компьютерной техники, а также пополнит библиотечный фонд.
Специальности колледжа
Социально — культурная деятельность
Квалификация по диплому: организатор культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; менеджер социально-культурной деятельности.
Что умеет выпускник: разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты и программы. Организовывать культурно-просветительную работу.
Народное художественное творчество
Два направления: хореографическое творчество и театральное творчество.
Квалификация по диплому: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель.
Что умеет выпускник: проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки.
Сольное и хоровое народное пение
Квалификация по диплому: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного хора.
Что умеет выпускник: выступать сольно и в составе коллективов, руководить народными коллективами, организовывать и осуществлять постановку сценических выступлений.
Музыкальное искусство эстрады
Квалификация по диплому: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива.
Что умеет выпускник: выступать сольно и в составе коллективов, руководить эстрадными музыкальными коллективами, организовывать и осуществлять постановку сценических выступлений.
Библиотековедение
Квалификация по диплому: библиотекарь.
Что умеет выпускник: комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и следить за его сохранностью. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Черниговский сельскохозяйственный колледж
В 1933 году молодому инженеру-механику Ивану Петровичу Комарову было поручено организовать в селе Черниговка первую краевую школу по подготовке кадров для сельского хозяйства Приморья. В декабре того же года возникло новое учебное заведение — «Приморская краевая школа тракторных бригадиров и механиков». Впоследствии, в связи с реорганизациями в профессиональном образовании, учебное заведение неоднократно переименовывалось. 1 сентября 2013 года краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 52» села Черниговка Черниговского района получило более высокий статус и стало колледжем. Власти Приморского края признали высокий потенциал Черниговского района как образовательной базы для обучения специалистов сельского хозяйства.
Специальности колледжа
Механизация сельского хозяйства
Квалификация по диплому: техник-механик.
Что умеет выпускник: Подготавливать посевные, посадочные, уборочные машины и машины для ухода за посевами. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. Диагностировать и устранять неисправности сельскохозяйственных машин и механизмов.
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Квалификация по диплому: техник-электрик.
Что умеет выпускник: выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления, осветительных и электронагревательных установок. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. Обеспечивать электроснабжение сельскохозяйственных предприятий.
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Квалификация по диплому: технолог, старший технолог.
Что умеет выпускник: Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства и животноводства. Применять различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. Осуществлять производство и первичную обработку сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Черниговский сельскохозяйственный колледж готовит на договорной основе специалистов гостиничного дела, поваров, пекарей, кондитеров, водителей автомобилей категории «С», трактористов и слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин.
Наталья БАРАНОВА