Традиции преемственности: Чему и как учат в приморских колледжах

Традиции преемственности: Чему и как учат в приморских колледжах
Традиции преемственности: Чему и как учат в приморских колледжах
Сегодня, 14:46ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Июнь — время, когда большинство выпускников уже определились со своим будущем местом обучения. Однако всегда полезно знать разные варианты. В том числе, и средне профессионального. «Золотой Рог» изучил, что могут предложить своим студентам колледжи Приморья.

Приморский многопрофильный колледж

Фото:ИК "Золотой Рог"

Учебное заведение, расположенное в Партизанске, было основано в 1932 году приказом треста «Дальуголь» и первоначально носило название Дальневосточный горный техникум. Далее название менялось. Равно как и имя города, который только в 1973 году стал Партизанском. С 2007 до 2012 года техникум имел федеральное подчинение, а в 2012 году стал краевым. Ещё через год к техникуму присоединили профессиональное училище № 23 города Партизанска, и с тех пор учреждение получило название Приморский многопрофильный колледж.

Сейчас в колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. Сюда принимают учиться выпускников коррекционных школ — для них составлены особые программы обучения. Все профессии и специальности, которые были в бывших техникуме и училище, сохранены.

Колледж располагает тремя учебными корпусами, в которых, помимо аудиторий, есть лаборатории, учебные мастерские, две библиотеки с читальными залами, два спортивных зала, стадион, военно-спортивная площадка, тир, закрытая площадка для подготовки водителей.

Специальности колледжа

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Квалификация по диплому: горный техник-технолог.

Что умеет выпускник: оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ; организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией; контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного оборудования на участке.

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация по диплому: техник.

Что умеет выпускник: налаживать, регулировать и проверять электрическое и электромеханическое оборудование.

Документационное обеспечение управления и архивоведение

Квалификация по диплому: специалист по документационному обеспечению управления, архивист.

Что умеет выпускник: обеспечивать проведение совещаний, деловых встреч, приёмов и презентаций; оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, обрабатывать и систематизировать входящие и исходящие документы в канцелярии, решать вопросы кадрового менеджмента, готовить проекты управленческих решений.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Квалификация по диплому: техник.

Что умеет выпускник: организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Экономика и бухгалтерский учет

Квалификация по диплому: бухгалтер, специалист по налогообложению.

Что умеет выпускник: документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет имущества организации; вести бухгалтерский и налоговый учёт, инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в организации; проводить расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Квалификация по диплому: техник.

Что умеет выпускник: читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; производить электрические измерения на различных этапах их эксплуатации; выявлять и устранять неисправности электроустановок.

Также колледж обучает рабочим профессиям сварщика, повара, пекаря, кондитера, автомеханика, штукатура, маляра, столяра, плотника, парикмахера.

Приморский краевой колледж культуры

ИК "Золотой Рог"

История Приморского краевого колледжа культуры уходит корнями в 1947 год, когда в Уссурийске (тогда Ворошилове) была создана Приморская культурно-просветительная школа. Поначалу здесь готовили только методистов-организаторов клубной работы. В 1961 году учебное заведение было переименовано в культпросветучилище, и носило это название до 1997 года. В советские времена гостями колледжа неоднократно становились знаменитые артисты кино и театра, его посетила даже министр культуры Екатерина Фурцева.

Постепенно перечень специальностей расширялся, и сегодня обучение в колледже ведется по семи специальностям, включающим 13 видов и областей.

В 2021 году государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры» стало участником федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». За счёт средств федерального бюджета колледж приобретёт более 30 наименований новых музыкальных инструментов, современного вокального, светового оборудования и компьютерной техники, а также пополнит библиотечный фонд.

Специальности колледжа

Социально — культурная деятельность

Квалификация по диплому: организатор культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; менеджер социально-культурной деятельности.

Что умеет выпускник: разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты и программы. Организовывать культурно-просветительную работу.

Народное художественное творчество

Два направления: хореографическое творчество и театральное творчество.

Квалификация по диплому: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель.

Что умеет выпускник: проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки.

Сольное и хоровое народное пение

Квалификация по диплому: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного хора.

Что умеет выпускник: выступать сольно и в составе коллективов, руководить народными коллективами, организовывать и осуществлять постановку сценических выступлений.

Музыкальное искусство эстрады

Квалификация по диплому: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива.

Что умеет выпускник: выступать сольно и в составе коллективов, руководить эстрадными музыкальными коллективами, организовывать и осуществлять постановку сценических выступлений.

Библиотековедение

Квалификация по диплому: библиотекарь.

Что умеет выпускник: комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и следить за его сохранностью. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Черниговский сельскохозяйственный колледж

Фото:ИК "Золотой Рог"

В 1933 году молодому инженеру-механику Ивану Петровичу Комарову было поручено организовать в селе Черниговка первую краевую школу по подготовке кадров для сельского хозяйства Приморья. В декабре того же года возникло новое учебное заведение — «Приморская краевая школа тракторных бригадиров и механиков». Впоследствии, в связи с реорганизациями в профессиональном образовании, учебное заведение неоднократно переименовывалось. 1 сентября 2013 года краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 52» села Черниговка Черниговского района получило более высокий статус и стало колледжем. Власти Приморского края признали высокий потенциал Черниговского района как образовательной базы для обучения специалистов сельского хозяйства.

Специальности колледжа

Механизация сельского хозяйства

Квалификация по диплому: техник-механик.

Что умеет выпускник: Подготавливать посевные, посадочные, уборочные машины и машины для ухода за посевами. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. Диагностировать и устранять неисправности сельскохозяйственных машин и механизмов.

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Квалификация по диплому: техник-электрик.

Что умеет выпускник: выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления, осветительных и электронагревательных установок. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. Обеспечивать электроснабжение сельскохозяйственных предприятий.

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Квалификация по диплому: технолог, старший технолог.

Что умеет выпускник: Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства и животноводства. Применять различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. Осуществлять производство и первичную обработку сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Черниговский сельскохозяйственный колледж готовит на договорной основе специалистов гостиничного дела, поваров, пекарей, кондитеров, водителей автомобилей категории «С», трактористов и слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин.

Наталья БАРАНОВА

Сюжеты:
Приморский край
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