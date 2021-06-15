Во Владивостоке «Ростелеком» бесплатно разогнал интернет до 250 Мбит/с

«Многие владивостокцы по-прежнему продолжают работать из дома на удаленном или смешанном режиме, а дети закончили обучение в школах. Инициатива по ускорению доступа в интернет нацелена на повышение их комфорта и стала ответом на растущие потребности абонентов. В квартирах наших клиентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики „Умного дома“. Инфраструктура „Ростелекома“ обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.