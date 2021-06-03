«Ростелеком» поддержал премию «Неравнодушный гражданин» в Приморском крае

«Ростелеком» поддержал общественную премию «Неравнодушный гражданин», которая в шестой раз прошла в Приморском крае. В этом году компания наградила памятными призами победителей в специальных номинациях «Признание» и «Выбирает Приморье».

Фото: Ростелеком Победителя в номинации «Выбирает Приморье» определяли жители края из состава шорт-листа через онлайн-голосование на сайте премии. Наибольшее количество голосов набрала руководитель клуба приемных семей Находкинского городского округа Татьяна Барановская с проектом по профилактике возврата детей в детские дома. Руководитель проекта «Автостопом по аспектам финансовой грамотности» Людмила Васюкова стала победителем в номинации «Признание». Проект Центра компетенций по финансовой грамотности и ДВФУ, направленный на решение проблемы низкой финансовой грамотности школьников в малонаселенных пунктах Приморского края, вызвал наибольший интерес и симпатию участников церемонии. Во время финала премии за Людмилу проголосовало большинство присутствующих на мероприятии. «Мы рады наблюдать, как из года в год растет количество населенных пунктов Приморья, где неравнодушные активисты реализуют идеи, улучшающие условия жизни тех, кто рядом. Помощь воспитанникам детских социальных учреждений, обучение населения правилам безопасности в походах, спортивное наставничество, организация фестиваля народных ремесел — эти и другие проекты, представленные на премии, вызывают бесконечное уважение к их организаторам и вдохновляют на подвиги. Мы поздравляем Татьяну и Людмилу с победой в специальных номинациях и желаем реализации озвученных планов», — рассказала директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева. Организаторами премии выступают Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» и Благотворительный фонд Александра Монастырёва. Конкурс поддержан Фондом президентских грантов и правительством Приморского края. Отметим, что премия «Неравнодушный гражданин» проводится в Приморском крае с 2015 года. Она создана для поощрения различных гражданских инициатив и выступает коммуникационной площадкой, где активисты со всего края представляют свои социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.

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