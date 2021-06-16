Контролировать городскую застройку во Владивостоке предложили по-новому

«Что, если мы сделаем город, в котором все вершины сопок превращаются в парки? Теперь это уже объективные точки, с которых мы можем работать с видовыми характеристиками Владивостока. Вместо абстрактной истории, когда предлагается все ограничить и считать, что мы везде только портим рельеф застройкой, с каждой видовой точки сделать панорамы. И на каждом градостроительном совете товарищи, которые собираются организовать стройку, должны будут предоставить некий фотомонтаж», — предложил Феликс Машков.