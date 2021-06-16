О плюсах государственно-частного партнерства напомнили бизнесменам Приморья

«По своей сути государственно-частное партнерство (далее ГЧП — прим. Ред.) предполагает создание значимых объектов инфраструктуры при участии публичной стороны, в качестве которой может выступать государство, субъект РФ или муниципальное образование, а также частного инвестора с другой стороны. В первую очередь ГЧП, конечно, решает проблемы Публичной стороны, у которой отсутствуют самостоятельные источники для строительства социально важного объекта, но при этом частному инвестору взамен предоставляются выгодные для него условия», — рассказала старший юрисконсульт «Альянса строителей Приморья» Елена Прокопенко.
Эксперты отмечают, что многие компании могут бояться вступления в ГЧП, из-за того что «обожглись» на государственном заказе, однако, в отличие от государственного заказа, ГЧП предполагает ряд существенных преимуществ:
— частный инвестор сам отвечает за проектирование объекта, а значит, снижается риск некачественного проектирования;
— ГЧП предполагает долгосрочность заключения соглашения (от 3-х лет, но на практике это обычно договор сроком на 15-30 лет);
— гибкое регулирование соглашения между сторонами (в соглашение могут вноситься изменения);
— возможность привлечения внебюджетного долгосрочного финансирования от крупных банков и частных инвестиций;
— стабильное банковское финансирование объекта (снижение риска недостроя, риска отсутствия средств на строительство объекта);
— возможность возврата части капитальных вложений за счет внебюджетных источников финансирования (например, при строительстве автомобильной автодороги);
— право на возмещение НДС на этапе строительства;
— снижается риск увеличения стоимости строительства объекта (например, если по соглашению Публичная сторона обязана передать инвестору земельный участок, но не выполняет это условие в срок, инвестор может потребовать возмещение расходов в связи с удорожанием за это время строительных материалов);
— наличие прямого соглашения между публичной стороной, частной стороной и кредитором (это является своего рода гарантией справедливости исполнения соглашения для обоих сторон, так как без одобрения банка нельзя изменить условия соглашения, а также прекратить отношения без соблюдения баланса интересов сторон).
Отличительной чертой также является возможность частного инвестора самостоятельно выступить с инициативой строительства какого-либо социально важного объекта и предложить свой проект публичной стороне на рассмотрение.
Во время конференции специалисты также обсудили вопросы банковского сопровождения проектов и привлечения банковского финансирования.