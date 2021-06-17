Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд готовы сразиться за кубок «Ростелекома»

У дальневосточных геймеров осталось три дня, чтобы подать заявки для участия в дальневосточном чемпионате по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и World of Tanks. Кибертурнир пройдет в режиме онлайн с 21 по 27 июня. Призовой фонд мероприятия 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming.

Сюжет Владивосток