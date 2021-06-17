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Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд готовы сразиться за кубок «Ростелекома»

17 июня 2021, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
У дальневосточных геймеров осталось три дня, чтобы подать заявки для участия в дальневосточном чемпионате по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и World of Tanks. Кибертурнир пройдет в режиме онлайн с 21 по 27 июня. Призовой фонд мероприятия 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming.
Фото: Ростелеком

Пока больше всего заявок поступило от игроков из Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS: GO «18+», World of Tanks «14+».

Подать заявку и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке.

Завершится регистрация 19 июня в 23.59 (UTC + 10 часов) или по достижении лимита турнира — 128 команд на каждую игру.

Организует чемпионат Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

CS: GO — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, в которой представлены боевые машины середины XX века (1930—1960-х годов). Разработана игра белоруской студией Wargaming.net.

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