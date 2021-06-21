Путевки в летние лагеря получили почти две тысячи детей из Приморья

В Приморье детям из семей с низким достатком приобрели путёвки в летние лагеря — всего выдано более 1990 путёвок. На отправку ребят на оздоровительный отдых в краевом бюджете предусмотрено 78,6 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

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