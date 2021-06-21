Туристические фирмы Приморского и Красноярского краёв договорились о сотрудничестве

«Дружеские и партнерские отношения Приморского и Красноярского краев для нас очень важны. Двери нашего региона всегда открыты для туристов из Сибири. Зимой мы можем предложить гастрономические туры и интересную культурную программу, а летом будем рады увидеть красноярцев на побережье Японского моря. В свою очередь, природа, которой обладает Красноярский край, настолько уникальна, что мы рекомендуем нашим соотечественникам запланировать отпуск здесь. Посетить Красноярские столбы и увидеть Красноярскую ГЭС, узнать, что такое настоящая сибирская кухня», — сказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.