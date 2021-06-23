Мусороперерабатывающий комплекс в Приморье оборудуют системами мониторинга

«Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но, в конечном счете, через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, — создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору», — сказал Пархоменко.