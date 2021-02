Приморцев призывают мусорить культурно

Эффективная реализация «мусорной» реформы невозможна без повышения культуры в области обращения с отходами. Такую задачу в Приморье перед собой ставят все, кто занят в процессе сбора, вывоза и утилизации мусора. Ход этой работы обсудили участники круглого стола в центре «Точка кипения» ВГУЭС 11 февраля.

Как сообщили в краевом правительстве, в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, генеральный директор краевого учреждения «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков, руководители управляющих компаний, глава группы компаний «Славда» Павел Серебряков, координатор движения «Раздельный сбор» Софья Вавилова и представители СМИ. Сейчас, по словам Елены Пархоменко, в Приморье есть все ресурсы для подолжения внедрения дуального сбора отходов — изготовлены контейнеры, приобретена техника, есть интерес и со стороны бизнеса. Один из примеров — запуск проекта по установке специальных контейнеров и пандоматов компанией «Славда». Главная цель - повышение общей культуры обращения с отходами, начиная от сбора и заканчивая их утилизацией Photo: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" «За последние 2-3 года в плане обращения с отходами, причем не только раздельного сбора, в Приморье сделано столько, сколько не делалось десятилетиями — заменены несколько тысяч контейнеров, закуплено почти 50 единиц спецтехники, построены три мусоросортировочных станции, на очереди еще как минимум одна, ликвидированы десятки несанкционированных свалок, в планах — рекультивация четырех. И главная цель, которую мы видим перед собой, — повышение общей культуры обращения с отходами, начиная от сбора и заканчивая их утилизацией», — обозначила зампред Правительства региона. Как рассказал Антон Бибиков, в этом году продолжится установка как минимум тысячи новых контейнеров для вторсырья, которые начнут расставлять не только во Владивостоке, но и в других муниципалитетах. При увеличении сбора этого вида отходов будут приобретаться дополнительные мусоровозы для вывоза этих отходов — сейчас пока работает одна спецмашина. Повышать культуру в области обращения с отходами следует совместными усилиями Photo: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" Кроме того, участники кругло стола сошлись во мнении, что повышать культуру в области обращения с отходами следует совместными усилиями — власти, перевозчиков, управляющих компаний, самих жителей. По мнению Софьи Вавиловой, людям следует начать иначе смотреть на процесс сбора вторсырья — воспринимать дополнительный мусорный контейнер как неотъемлемую часть быта. Людям следует начать иначе смотреть на процесс сбора вторсырья Photo: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" «Мы не можем себе позволить ориентироваться на „дикарей“, которые не доносят мусор до баков, выкидывают мусор из окон и так далее. Нам нужно смотреть на передовые примеры, задавать высокие стандарты и только так возможен прогресс в сфере обращения с отходами», — отметила общественница.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter