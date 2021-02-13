Приморцев призывают мусорить культурно

«За последние 2-3 года в плане обращения с отходами, причем не только раздельного сбора, в Приморье сделано столько, сколько не делалось десятилетиями — заменены несколько тысяч контейнеров, закуплено почти 50 единиц спецтехники, построены три мусоросортировочных станции, на очереди еще как минимум одна, ликвидированы десятки несанкционированных свалок, в планах — рекультивация четырех. И главная цель, которую мы видим перед собой, — повышение общей культуры обращения с отходами, начиная от сбора и заканчивая их утилизацией», — обозначила зампред Правительства региона.