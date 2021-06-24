Какие колледжи в Приморском крае предлагают самые нужные специальности

Ещё одно из старейших учебных заведений Владивостока является правопреемником Владивостокского коммерческого училища и хранителем его богатейшей библиотеки. В 2018 году колледж отметил 110 лет своей образовательной деятельности. Как явствует из названия, судостроение — титульная специальность этого заведения. Вместе с тем, здесь можно научиться и многому другому — приборостроению, информатике, экономике, строительству газонефтепроводов, основам предпринимательства. С 2021 года к судостроительному колледжу по территориальному признаку присоединили бывший колледж ДВФУ, готовивший педагогов — и теперь педагогические специальности тоже входят в перечень его образовательных услуг.