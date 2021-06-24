Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой

Daniel Deluxe — одна из ключевых фигур на мировой современной электронной сцене, уникальный артист который работает в таких жанрах как — Darksynth/Retrowave/Cyberpunk/Horror/Sci-Fi.
Вдохновлённое видеоиграми, фильмами ужасов и винтажным аниме, творчество Дэниела — одна из немногих констант в современной синтвейв-музыке. Уже восемь лет датский продюсер регулярно выпускает работы в своём фирменном стиле, а в прошлом году представил сразу два релиза: концептуальную компиляцию «Exile» и официальный саундтрек к популярной игре игре «Ghostrunner».
Первые за два года и единственные в этом сезоне ретровейв-концерты пройдут в самом начале лета: 1 июня — Томск, 2 июня — Новосибирск, 4 июня — Москва, 5 июня — Санкт-Петербург, 17 июня — Казань, 27 июня — Владивосток.
На разогреве у Daniela выступит молодая, интересная синтвэйв группа — SYNTHAPEX.
«Daniel Deluxe уже прибыл во Владивосток. Концерт состоится на 100%. Ждем всех!», — сообщили организаторы.
Стоимость билетов: 1500 рублей.
Концерт состоится во Владивостоке, 27 июня в клубе Водолей в 20:00.
Выступления Daniel Deluxe:
Vendetta — Daniel Deluxe Ghostrunner -OST MUSIC (Original Soundtrack)
Star Eater
Aero
Almaz
Daniel Deluxe LIVE