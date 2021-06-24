Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой

Вдохновлённое видеоиграми, фильмами ужасов и винтажным аниме, творчество Дэниела — одна из немногих констант в современной синтвейв-музыке. Уже восемь лет датский продюсер регулярно выпускает работы в своём фирменном стиле, а в прошлом году представил сразу два релиза: концептуальную компиляцию «Exile» и официальный саундтрек к популярной игре игре «Ghostrunner».