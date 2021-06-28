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Посевная кампания завершилась в Приморье

28 июня 2021, 04:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Приморские аграрии завершили посевную кампанию сои. В 2021 году в регионе планируют собрать более 465 тысяч тонн этой культуры, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что сельхозпроизводители посеяли 284 тысячи гектаров сои. Лидерами посевной кампании в Приморье стали: Хорольский муниципальный округ — 42,5 тысячи гектаров и Михайловский район — 36,3 тысячи гектаров.

«Посевная кампания по сое практически завершена, осталось досеять не более 1% площадей ультраранними сортами. С учетом погодных условий сельхозпроизводители начнут убирать урожай основной нашей культуры в конце сентября — начале октября. Всего в этом году планируется собрать более 465 тысяч тонн сои», — рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

Стоит отметить, что соя и кукуруза являются основными экспортными культурами в Приморье. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции агропромышленного комплекса должен составить 1,6 миллиарда долларов.

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#Новости#Владивосток#Сельское хозяйство#Приморский край#Общество
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