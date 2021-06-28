Посевная кампания завершилась в Приморье

«Посевная кампания по сое практически завершена, осталось досеять не более 1% площадей ультраранними сортами. С учетом погодных условий сельхозпроизводители начнут убирать урожай основной нашей культуры в конце сентября — начале октября. Всего в этом году планируется собрать более 465 тысяч тонн сои», — рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.