Там, где убирают: Волонтеры почистили пляж на Патрокле

«В рамках этой программы у нас предусмотрено шесть подобных акций. Но мы не станем ими ограничиваться и запустим еще, так как они пользуются спросом. Часто в них принимают участие общественные организации, крупные компании и школьные коллективы. Сегодня в акции приняло участие порядка 80 человек от крупного оператора сотовой связи. Компания сама изъявила желание убраться в этом месте. Они подали заявку в администрацию города, а мы им организовали эту возможность», — рассказала главный специалист управления окружающей среды Елена Юнак.