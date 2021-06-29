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Во Владивостоке открылся особый коворкинг

29 июня 2021, 06:48
Фото: flickr.com
Центр «Мой бизнес» предоставляет предпринимателям полноценное рабочее место за компьютером, возможность пользоваться оргтехникой и переговорными зонами прямо в центре столицы Приморья. Те кто только открыл свое дело и самозанятые граждане и вовсе могут пользоваться услугами коворкинга бесплатно.

Стоимость одного дня составляет всего 100 рублей. В итоге аренда такого рабочего места в центре города предпринимателю обойдется не дороже 22 тысяч рублей за 22 рабочих дня с 9 утра и до 6 вечера.

Свою работу коворкинг начал еще в начале весны 2021 года. За это время предприниматели уже подписали 11 контрактов с центром.

По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, комфортное рабочее место для предпринимателя — не основная цель создания коворкинга. Во главе угла стоит создание полноценного бизнес-сообщества. Его участники смогут находить бизнес-партнеров и единомышленников, заводить полезные знакомства, пользоваться услугами бухгалтеров и юристов, а также совместно принимать участие в образовательных программах.

Бесплатно пользоваться услугами коворкинга могут начинающие предприниматели со стажем меньше года и зарегистрированные в центре «Мой бизнес», предприниматели со статусом «социального предприятия» и самозанятые.

Как рассказал один из завсегдатаев Павел Исаев, для него решающим фактором оказалась невысокая цена за аренду комфортного офиса и восхитительный вид на город с высоты.

Одновременно коворкинг может предоставить рабочее место для 20 человек. Чтобы стать резидентом этого мест достаточно заполнить простую анкету с сайта центра «Мой бизнес».

Поддержка предпринимателей региона реализуется в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

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