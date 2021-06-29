Во Владивостоке открылся особый коворкинг

Центр «Мой бизнес» предоставляет предпринимателям полноценное рабочее место за компьютером, возможность пользоваться оргтехникой и переговорными зонами прямо в центре столицы Приморья. Те кто только открыл свое дело и самозанятые граждане и вовсе могут пользоваться услугами коворкинга бесплатно.

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