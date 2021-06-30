Древние мотыги и наконечники стрел: раскопки на площадке НЗМУ во Врангеле каждый день радуют находками

«Такие масштабные работы на поселениях Железного века и неолита проводятся на территории Приморского края и вообще Дальнего Востока впервые. Это даст нам возможность со всех сторон более объемно изучить памятник, который относится к древнему периоду, получить максимум информации, которая позже ляжет в основу большого научного материала. Уверена, что нас ждут настоящие археологические открытия, которых давно не было на территории региона», — прокомментировала Надежда Артемьева, начальник Приморской археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник ДВО РАН.